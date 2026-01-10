„Ne želimo da budemo Amerikanci, želimo da budemo Grenlanđani“: Lideri ostrva protiv Trampovog plana

Lideri partija Grenlanda odbacili su ponovljene zahteve američkog predsednika Donalda Trampa da SAD preuzmu kontrolu nad ostrvom, ističući da o budućnosti Grenlanda mora odlučivati njegov narod. „Ne želimo da budemo Amerikanci, ne želimo da budemo Danci, želimo da budemo Grenlanđani“, poručili su u zajedničkom saopštenju premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen i lideri četiri partije. TRAmp izjavio da želi da kupi grenland Tramp je juče ponovo izrazio želju da