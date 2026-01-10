Tramp želi da naftni giganti ulože milijarde: Direktor Eksona odgovorio – Venecuela „neinvestibilna“

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je naftnu industriju da uloži najmanje 100 milijardi dolara u Venecuelu, ali je taj poziv u Beloj kući naišao na suptilno opreznu reakciju.

Jedan od vodećih direktora upozorio je da je ta južnoamerička zemlja trenutno „neinvestibilna“, uprkos ogromnim energetskim rezervama koje poseduje, prenosi hrvatski Index pisanje BBC. Tramp je plan izneo nakon što su američke snage 3. januara u glavnom gradu uhvatile venecuelanskog lidera Nikolas Maduroa, obećavši da će osloboditi naftne resurse zemlje. „Jedna od stvari koju će Sjedinjene Države dobiti iz ovoga biće još niže cene energije“, poručio je na sastanku