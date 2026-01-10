"Ne želimo da budemo Amerikanci, želimo da budemo Grenlanđani": Lideri Grenlanda odgovorili Trampu

Telegraf pre 44 minuta  |  Telegraf.rs
"Ne želimo da budemo Amerikanci, želimo da budemo Grenlanđani": Lideri Grenlanda odgovorili Trampu
Lideri pet političkih stranaka Grenlanda poslali su poruku američkom predsedniku Donaldu Trampu u kojoj navode da, uprkos njegovom nastojanju da stekne poluautonomnu dansku teritoriju, ne žele da budu Amerikanci. "Ne želimo da budemo Amerikanci, ne želimo da budemo Danci, želimo da budemo Grenlanđani", rekli su lideri stranaka u zajedničkoj izjavi objavljenoj u petak. "Želeli bismo još jednom da naglasimo našu želju da prezir SAD-a prema našoj zemlji prestane.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tramp potpisao izvršnu uredbu radi zaštite prihoda od prodaje venecuelanske nafte; Rodrigez: Suprotstavićemo se američkoj…

Tramp potpisao izvršnu uredbu radi zaštite prihoda od prodaje venecuelanske nafte; Rodrigez: Suprotstavićemo se američkoj agresiji diplomatskim sredstvima

RTV pre 29 minuta
Exxon: Venezuela je danas neinvestabilna

Exxon: Venezuela je danas neinvestabilna

SEEbiz pre 19 minuta
Tramp poziva naftne kompanije da ulažu milijarde u Venecuelu: Oglasili se stručnjaci, evo šta misle o tome

Tramp poziva naftne kompanije da ulažu milijarde u Venecuelu: Oglasili se stručnjaci, evo šta misle o tome

Mondo pre 3 sata
Tramp želi da naftni giganti ulože milijarde: Direktor Eksona odgovorio – Venecuela „neinvestibilna“

Tramp želi da naftni giganti ulože milijarde: Direktor Eksona odgovorio – Venecuela „neinvestibilna“

Danas pre 3 sata
Tramp: „Preuzećemo Grenland na teži, ako ne budemo mogli na lakši način“

Tramp: „Preuzećemo Grenland na teži, ako ne budemo mogli na lakši način“

Nedeljnik pre 4 sati
Tramp: SAD će preuzeti Grenland težim putem, ako ne može lakšim

Tramp: SAD će preuzeti Grenland težim putem, ako ne može lakšim

N1 Info pre 4 sati
Hitna sednica Parlamenta Grenlanda: Ne žele da budu ni Amerikanci, ni Danci, već Grenlanđani

Hitna sednica Parlamenta Grenlanda: Ne žele da budu ni Amerikanci, ni Danci, već Grenlanđani

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DanskaGrenlandDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Pozivaju na uspostavljanje nezavisne države: Pristalice separatističke grupe koju podržavaju UAE na skupu na jugu Jemena

Pozivaju na uspostavljanje nezavisne države: Pristalice separatističke grupe koju podržavaju UAE na skupu na jugu Jemena

Danas pre 44 minuta
Novo glasanje o nepoverenju vladi: Premijer Francuske ne želi ni pad ni raspuštanje parlamenta

Novo glasanje o nepoverenju vladi: Premijer Francuske ne želi ni pad ni raspuštanje parlamenta

Danas pre 14 minuta
Da li je Putin prodao svog "dragog prijatelja" Madura?! Sve su čudniji obrisi igre oko Venecuele: Rusija nije prstom mrdnula…

Da li je Putin prodao svog "dragog prijatelja" Madura?! Sve su čudniji obrisi igre oko Venecuele: Rusija nije prstom mrdnula da ga spase, ovo se možda krije iza svega

Blic pre 24 minuta
"Volim Venecuelance" Tramp: Već činim Venecuelu ponovo bogatom i bezbednom

"Volim Venecuelance" Tramp: Već činim Venecuelu ponovo bogatom i bezbednom

Blic pre 9 minuta
Rubio izneo razlog za povlačenje SAD iz svetskih organizacija

Rubio izneo razlog za povlačenje SAD iz svetskih organizacija

Danas pre 1 sat