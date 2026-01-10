Tramp: „Preuzećemo Grenland na teži, ako ne budemo mogli na lakši način“

Predsednik Donald Tramp nastavio je s pretnjama upućenim Grenlandu, insistirajući da bi, ukoliko Sjedinjene Države ne reaguju, Rusija ili Kina u budućnosti mogle da ga okupiraju, piše CNN.

Tramp je rekao da će, ako ne bude u mogućnosti da postigne dogovor o preuzimanju te teritorije „na lakši način“, morati da to „uradi na teži način“, prenosi N1. „Učinićemo nešto po pitanju Grenlanda, sviđalo im se to ili ne, jer ako mi to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za suseda“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući. Zajedničko saopštenje lidera grenlandskih partija Lideri grenlandskih partija, uključujući i