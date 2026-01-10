Tramp: „Preuzećemo Grenland na teži, ako ne budemo mogli na lakši način“

Nedeljnik pre 7 sati
Tramp: „Preuzećemo Grenland na teži, ako ne budemo mogli na lakši način“

Predsednik Donald Tramp nastavio je s pretnjama upućenim Grenlandu, insistirajući da bi, ukoliko Sjedinjene Države ne reaguju, Rusija ili Kina u budućnosti mogle da ga okupiraju, piše CNN.

Tramp je rekao da će, ako ne bude u mogućnosti da postigne dogovor o preuzimanju te teritorije „na lakši način“, morati da to „uradi na teži način“, prenosi N1. „Učinićemo nešto po pitanju Grenlanda, sviđalo im se to ili ne, jer ako mi to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za suseda“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući. Zajedničko saopštenje lidera grenlandskih partija Lideri grenlandskih partija, uključujući i
Tramp izdao izvršnu naredbu za zaštitu venecuelanske nafte; Rodrigez: Suprotstavićemo se američkoj agresiji diplomatskim sredstvima

Exxon: Venezuela je danas neinvestabilna

"Ne želimo da budemo Amerikanci, želimo da budemo Grenlanđani": Lideri Grenlanda odgovorili Trampu

Tramp poziva naftne kompanije da ulažu milijarde u Venecuelu: Oglasili se stručnjaci, evo šta misle o tome

Tramp želi da naftni giganti ulože milijarde: Direktor Eksona odgovorio – Venecuela „neinvestibilna“

Tramp: SAD će preuzeti Grenland težim putem, ako ne može lakšim

Hitna sednica Parlamenta Grenlanda: Ne žele da budu ni Amerikanci, ni Danci, već Grenlanđani

Američke vlasti naložile svojim državljanima da odmah napuste Venecuelu

Fon der Lajen: EU podržava Irance koji masovno protestuju protiv režima

Izbili nasilni neredi u Americi Mineapolis pod opsadom zbog ubistva žene, ključa i u drugim gradovima (foto, video)

Zašto je „bela Amerika“ o kojoj Tramp sanja samo fantazija?

Tramp potpisao dekret kojim se štiti novac od venecuelanske nafte

