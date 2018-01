Danas pretežno sunčano i toplo, preokret za vikend

Kako se navodi, vetar će biti slab i umeren, sa najnižom dnevnom temperaturom od minus pet do tri, dok će se najviša kretati od osam do 13 stepeni. U Beogradu će ujutru biti hladno, u toku dana sunčano i toplo, a temperatura će se kretati od minus jedan do dva, najviša dnevna 12 stepeni. Narednih dana, tačnije u sredu i četvrtak, u Srbiji će biti sunčano i toplo, u četvrtak u toku noći očekuje se naoblačenje sa kišom i snegom na planinama....