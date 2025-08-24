Prva dama Turske pisala Melaniji Tramp: ‘Pomozite deci u Gazi’

Danas  |  BBC News na srpskom
Supruga turskog predsednika Turske pozvala je prvu damu SAD Melaniju Tramp da se založi za decu koja pate u ratu koji Izrael vodi skoro dve godine u Pojasu Gaze.

Emina Erdogan pohvalila je podršku prve dame SAD deci pogođenoj ruskom invazijom na Ukrajinu, tražeći od Melanije Tramp da se založi i za Palestince. U pismu objavljenom iz kabineta predsednika Turske, Erdogan je napisala da je Gaza postala „dečje groblje“. „Moramo da ujedinimo naše glasove i snagu protiv ove nepravde“, poručila je Emina Erdogan. Humanitarne agencije pri Ujedinjenim nacijama, procenjuju da pola miliona ljudi gladuje u gradu Gazi i da je 132.000
