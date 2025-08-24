"Melanija ima veliki uticaj na politiku" CNN: analizirao prisutnost i angažovanost prve dame SAD: "Tramp traži savete od nje, ona se meša ako je baš važno (foto)

Supruga američkog predsednika Melanija Tramp koristi privatni uticaj kako bi oblikovala važne politike, iako njena uloga kao prve dame nije tako vidljiva kao kod nekih prethodnih, piše danas CNN, pozivajući se na nekoliko obaveštenih izvora.

Navodi se da prva dama SAD nije viđena u Beloj kući više od mesec dana, ali da je bila "angažovana na diplomatiji" i obratila se pismom Vladimiru Putinu, dok je američki lider bio angažovan na pripremi sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. - Dragi predsedniče Putine. Svako dete deli iste mirne snove u svom srcu, bez obzira na to da li je rođeno u zabačenoj ruralnoj oblasti ili u veličanstvenom centru grada. Oni sanjaju o ljubavi,