Erdoganova žena pisala melaniji Tramp: „Verujem da će velika osetljivost koju ste pokazali prema ukrajinskoj deci biti pokazana i za Gazu" (foto)

Kurir pre 3 sata  |  Agencije)
Erdoganova žena pisala melaniji Tramp: „Verujem da će velika osetljivost koju ste pokazali prema ukrajinskoj deci biti…

Prva dama Turske Emine Erdogan pozvala je u pismu suprugu američkog predsednika Donalda Trampa, Melaniju Tramp, da stupi u kontakt sa izraelskim premijerom i zauzme se za decu u Pojasu Gaze, saopštile su vlasti u Ankari.

Emine Erdogan je napisala da ju je inspirisalo pismo koje je Melanija Tramp poslala ruskom predsedniku Vladimiru Putinu ranije ovog meseca u vezi sa decom u Ukrajini i Rusiji. „Verujem da će velika osetljivost koju ste pokazali prema 648 ukrajinske dece... biti pokazana i za Gazu“, napisala je Emine Erdogan u pismu koje je objavio kabinet turskog predsednika. Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar. "Ovih dana, kada svet doživljava kolektivno buđenje i
