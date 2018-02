Zabranjuje se priča o poljskim zločinima

Novi poljski zakon o Holokaustu je spreman za stupanje na snagu – treba još samo da ga potpiše predsednik Andžej Duda. On je najavio da će podvrgnuti zakon „temeljnoj analizi“ i potom odlučiti da li da ga potpiše. Zakon, koji je u sredu prošao kroz Senat, predviđa novčane kazne ili kazne zatvora u trajanju do tri godine, za one koji poljskom narodu ili državi pripisuju odgovornost ili delimičnu odgovornost za nacističke zločine počinjene u...