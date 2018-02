Danas oblačno, toplo i vetrovito

U Srbiiji će danas biti umereno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Blic pre 6 sati | Tanjug

Više padavina u toku noći očekuje se na severu, zapadu i jugozapadu Srbije. Duvaće umeren i jak, južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni vetar, ponegde sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -2 do 10 C, najviša od 10 do 17 C, u Timočkoj Krajini hladnije, od 5 do 7 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti umereno oblačno, toplo, vetrovito i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada...