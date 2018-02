Pogledajte nastup Justina Timberlakea na Super Bowlu

Američki sportski događaj godine, finale sezone američkog fudbala – Super bowl, održano je 52. put u nedelju, 4. februara u Mineapolisu u Minesoti. I dok su se finalisti, New England Patriots i Philadelphia Eagles, pripremali za nastavak igre, stadion je preuzeo Justin Timberlake. Pevač, koji je prošlog petka objavio novi album Man in the woods, predstavio je svoje najveće hitove kroz spektakularni nastup u trajanju od 13 minuta. Veče je...