Kim Džong Un: Važno podstaći klimu pomirenja i dijaloga

SEUL - Severnokorejski lider Kim Džong Un izjavio je da je važno podstaći "toplu klimu pomirenja i dijaloga", preneli su severnokorejski mediji. On je to rekao nakon razgovora sa visokom delegacijom koja se u nedelju vratila iz trodnevne posete Južnoj Koreji, gde je prisustvovala otvaranju Zimskih olimpijskih igara, prenosi Rojters. Istovremeno, on je izrazio zadovoljstvo povodom te posete i istakao da su napori Južne Koreje da se...