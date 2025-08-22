Izrael odobrio ofanzivu na grad Gazu uz pregovore o oslobađanju talaca i upozorenja o civilnim žrtvama

Naslovi.ai pre 28 minuta

Ministar odbrane Kac potvrdio je planove za vojnu operaciju "Gideonove kočije - 2" dok premijer Netanjahu vodi pregovore o talocima i izražava zabrinutost zbog civila.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naložio je početak pregovora o oslobađanju svih talaca u Gazi i odobrio planove vojske za zauzimanje grada, uz istovremeni rad na okončanju rata pod uslovima Izraela. Kurir Danas Blic

Ministar odbrane Izrael Kac potvrdio je odobrenje planova vojske za poraz Hamasa i upozorio da bi grad Gaza mogao biti uništen ukoliko Hamas ne prihvati izraelske uslove, uključujući oslobađanje talaca i razoružavanje. Grad bi se mogao pretvoriti u Rafu ili Beit Hanun, razorene ranije u sukobima. B92 N1 Info Radio 021 Beta

Izraelski kanal Kan je izvestio da je ministar odbrane odobrio vojnu operaciju nazvanu "Gideonove kočije - 2" za zauzimanje grada Gaze, pri čemu IDF kontroliše 75% pojasa Gaze. Pravda

Prema podacima izraelske vojne obaveštajne službe, oko 83% Palestinaca ubijenih u Gazi su civili, što ukazuje na teške humanitarne posledice sukoba. Podaci iz klasifikovane baze IDF navode da je do maja ubijeno ili verovatno ubijeno 8.900 boraca Hamasa i Islamskog džihada. Uprkos humanitarnoj pomoći, situacija ostaje kritična. Blic Politika Euronews N1 Info