Mogerini: Optimista sam, sporazum Beograda i Prištine moguć do kraja 2019. godine

- Ja sam realno optimista da će to doneti rezultate do kraja našeg mandata, što je kraj 2019. godine - rekla je Mogerini. Ona je sa sastanka Saveta ministra spoljnih poslova EU u Sofiji poručila da jasno vidi odlučnost Beograda i Prištine, a posebno dva predsednika, koji su, kaže, ušli u razgovore o sporazumu koji bi rešio pitanje normalizacije odnosa. - To bi definitivno bila kvalitativna promena i promena situacije za obe strane, ali i...