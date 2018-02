(Foto) tragedija u Turskoj: Bujica odnela oklopno vozilo, poginula dvojica vojnika!

Vojnici su se nalazili u oklopnom vozilu u provinciji Sanliurfa, na granici sa Sirijom, kada ih je ponela bujica. 2 Turkish soldiers announced dead after an APC near Akçakale was caught in floodwaters last night, 2 others in th... pic.twitter.com/amWiOFyIvC — Iuvm_online (@Iuvm_online) February 19, 2018 Dvojica su uspela da se izvuku iz vozila i spasu, dok su dvojica poginula. Kurir.rs/ Tanjug Foto: AP/ Ilustracija Kurir Autor:...