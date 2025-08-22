"Okrenuo sam Putina, sa druge strane: - muk" Poslednji put kada smo Zelenskog videli u ovom izdanju, izgovorio je zastrašujuće reči: Tačno u 4 ujutru odjeknuli su pucnji koji su zauvek promenili Evropu

"Danas sam inicirao razgovor sa predsednikom Rusije, a odgovor - tišina". Ovako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski započeo obraćanje veče pre invazije koju je Rusija pokrenula 2022. To je bio poslednji put da smo Zelenskog videli u odelu i bez brade. Usledile su tri teške godine rata, a sada je na pomolu novi susret predsednika Rusije i Ukrajine. Poslednji se dogodio 2019. godine, tokom mirovnog samita u Parizu.

Američki predsednik Donald Tramp započeo je organizaciju susreta Zelenskog i Putina nakon nedavnog sastanka u Beloj kući. Kao moguće lokacije pominju se: Predsednici Rusije i Ukrajine poslednji put su se našli oči u oči pre šest godina u Parizu. Tada je organizovan mirovni samit u okviru Normandijskog formata, na kom su učestvovali predstavnici Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije. Sastanak se dogodio 9. decembra 2019. u Jelisejskoj palati. Prisustvovali su: