(Video) Srušio se američki borbeni avion, snimljen trenutak pada: Pilot uspeo da se katapultira

Blic pre 16 minuta
Pilot aviona sigurno se katapultirao i zadobio lakše povrede tokom trenažne misije Okolnosti nesreće se istražuju, a dodatne informacije objaviće nadležni organi Američki borbeni avion F-16C Fighting Falcon iz akrobatske grupe U.S.

Air Force Thunderbirds srušio se u udaljenom delu pustinje južno od aerodroma Trona, na rubu Nacionalnog parka "Death Valley". Pilot je zadobio lakše povrede. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji prikazuju trenutak pada aviona i katapultiranje pilota. Incident je potvrđen u objavi na mreži X sa zvaničnog profila akrobatske jedinice Thunderbirds. "Dana 3. decembra 2025. oko 10:45 sati, pilot Thunderbirda sigurno se katapultirao iz aviona F-16C Fighting
Rajsko ostrvo Tenerife postaće paklena destinacija: Porodična drama „Pod vulkanom” od sutra u bioskopima

Danas pre 2 sata
Zašto Putin neće pristati na poslednji mirovni plan o Ukrajini? Dva su razloga za to

Telegraf pre 14 sati
Strani radnici angažovani zakonito, tržište rada stabilno

Glas Šumadije pre 12 sati
Komandant Helikopterske jedinice ponovo Nenad Nedić

Radio 021 pre 5 sati
Rešenje direktora policije: Postavljen komandant Helikopterske jedinice MUP Srbije

Aero.rs pre 5 sati
Nova imenovanja u MUP Nedić ponovo komandant Helikopterske jedinice

Alo pre 6 sati
Ko je pukovnik policije Nenad Nedić, koji je ponovo izabran za komandanta Helikopterske jedinice?

Danas pre 7 sati
(Video) Srušio se američki borbeni avion, snimljen trenutak pada: Pilot uspeo da se katapultira

Blic pre 16 minuta
