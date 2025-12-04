(Video) Srušio se američki borbeni avion, snimljen trenutak pada: Pilot uspeo da se katapultira

Pilot aviona sigurno se katapultirao i zadobio lakše povrede tokom trenažne misije Okolnosti nesreće se istražuju, a dodatne informacije objaviće nadležni organi Američki borbeni avion F-16C Fighting Falcon iz akrobatske grupe U.S.

Air Force Thunderbirds srušio se u udaljenom delu pustinje južno od aerodroma Trona, na rubu Nacionalnog parka "Death Valley". Pilot je zadobio lakše povrede. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji prikazuju trenutak pada aviona i katapultiranje pilota. Incident je potvrđen u objavi na mreži X sa zvaničnog profila akrobatske jedinice Thunderbirds. "Dana 3. decembra 2025. oko 10:45 sati, pilot Thunderbirda sigurno se katapultirao iz aviona F-16C Fighting