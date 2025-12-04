Srušio se avion! Drama u Americi

Američki lovac F-16 srušio se u blizini vojne baze u Kaliforniji, prenosi ABC News.

Do incidenta je došlo u blizini aerodroma Trona, gde se avion zapalio nakon pada, ali prema prvim informacijama, nije postojala nikakva opasnost za obližnja naseljena mesta niti je došlo do dodatne materijalne štete na tlu. U saopštenju američke vojske navodi se da se pilot uspešno katapultirao iz aviona tipa F-16C Fighting Falcon tokom rutinskog trenažnog leta i da se nalazi van životne opasnosti.