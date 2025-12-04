U jeku kampanje protiv narkodilera iz Venecuele: Tramp pomilovao bivšeg predsednika Hondurasa, osuđenog zbog trgovine drogom

Danas pre 47 minuta  |  N1 Beograd
U jeku kampanje protiv narkodilera iz Venecuele: Tramp pomilovao bivšeg predsednika Hondurasa, osuđenog zbog trgovine drogom

Predsednik SAD Donald Tramp pomilovao je bivšeg predsednika Hondurasa Huana Orlanda Ernandesa, koji u Sjedinjenim Američkim Državama služi kaznu od 45 godina zatvora nakon presude za trgovinu drogom i posedovanje oružja.

Tramp je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, ponovio podršku predsedničkom kandidatu Hondurasa Nasriju Asfuri iz konzervativne Nacionalne partije i poručio da „ako on ne pobedi, Sjedinjene Države neće bacati novac“, piše Rojters, prenosi N1. Tramp je istovremeno naveo da je Ernandes, prema oceni „mnogih ljudi koje izuzetno poštuje“, bio „veoma oštro i nepravedno tretiran“. Trampovu odluku branila je sekretarka za medije Bele kuće Kerolin Livit,
