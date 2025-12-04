Federalni agenti SAD otpočeli masovna hapšenja migranata po Nju Orleansu

Američki federalni agenti su danas počeli da obilaze ulice Nju Orleansa u najnovijoj akciji administracije predsednika Donalda Trampa protiv imigranata širom SAD, čiji je cilj da se pohapse migranti optužene za nasilna krivična dela, rekao je jedan zvaničnik Ministarstva unutrašnje bezbednosti.

Maskirani agenti patrolirali su jednim pretežno hispanskim predgrađem u obeleženim i neobeleženim vozilima, a jedan stanovnik je rekao Asošijejted presu da je gledao kako agenti hapse muškarce ispred prodavnice za kućne potrepštine Houm dipou u Nju Orleansu — poznata scena koja je poslednjih meseci viđana u nekoliko velikih gradova. Komandant Granične patrole Gregori Bovino, koji je vodio operacije u Čikagu, Los Anđelesu i Šarlotu, Severna Karolina, sastao se danas