NATO odgovorio na Putinove pretnje: Rusko ponašanje postalo izuzetno neodgovorno (video)

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute pojavio se pred novinarima u Briselu i uputio niz veoma direktnih poruka predsedniku Rusije Vladimir Putinu.

Rute je govorio nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a o ruskim pretnjama, podršci Ukrajini i ulozi SAD u mirovnim pregovorima. Putin veruje da nas može nadživeti, ali mi ne idemo nikuda. Rute je rekao da je današnji sastanak saveznika „još jedan jasan znak da Putin nije u pravu“. „Putin veruje da može da nas nadživi, ali mi ne idemo nikuda“, rekao je Rute. Dodao je da pomoć NATO-a „pravi razliku na terenu“, posebno kroz sisteme protivvazdušne odbrane.