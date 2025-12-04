Novi pomak u pregovorima za mir u Ukrajini, Bela kuća potvrdila: "Danas se sastajemo sa njima"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Novi pomak u pregovorima za mir u Ukrajini, Bela kuća potvrdila: "Danas se sastajemo sa njima"

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof sastaće se danas u Majamiju sa šefom ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost Rustemom Umerovim, potvrdila je Bela kuća.

Do sastanka dolazi nakon što je Vitkof u utorak u Moskvi proveo skoro pet sati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, u pregovorima za koje je Kremlj rekao da nisu doneli "nikakav kompromis" o okončanju rata u Ukrajini. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da su razgovori, na kojima je prisustvovao i njegov zet Džared Kušner, bili "prilično dobri", ali je dodao da je prerano reći šta će se dogoditi zbog toga što je "za tango potrebno dvoje". Ukrajinski ministar
