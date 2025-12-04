Pregovori se nastavljaju, Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

Pregovori se nastavljaju, Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim
Donald Tramp ocenio je razgovore u Moskvi kao "razumno dobre" Sastanak između ukrajinske i američke delegacije održan je 30. novembra Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner sastaće se u četvrtak sa glavnim ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim kako bi nastavili razgovore o okončanju rata u Ukrajini, nakon što su se Vitkof i Kušner sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, prenela je
AP: Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

"Putin želi..." Trampovo prvo oglašavanje o sastanku u Moskvi i nimalo ne deluje optimistično: "Videćemo šta će biti"

Tramp saznao dosad nepoznate detalje o pregovorima u Moskvi Sastao se sa svoja dva ključna čoveka: Obavešteni i Ukrajinci

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaDonald Tramp

