AP: Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

Američki predsednik Tram je rekao da „Putin želi da se rat završi”

VAŠINGTON – Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner sastaće se u četvrtak sa glavnim ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim. Kako bi nastavili razgovore o okončanju rata u Ukrajini, nakon što su se Vitkof i Kušner sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, prenela je agencija AP pozivajući se na visokog zvaničnika Trampove administracije. Vitkof i Kušner održali su u utorak petosatni