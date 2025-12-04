AP: Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim
Politika pre 49 minuta
Američki predsednik Tram je rekao da „Putin želi da se rat završi”
VAŠINGTON – Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner sastaće se u četvrtak sa glavnim ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim. Kako bi nastavili razgovore o okončanju rata u Ukrajini, nakon što su se Vitkof i Kušner sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, prenela je agencija AP pozivajući se na visokog zvaničnika Trampove administracije. Vitkof i Kušner održali su u utorak petosatni