"Putin želi..." Trampovo prvo oglašavanje o sastanku u Moskvi i nimalo ne deluje optimistično: "Videćemo šta će biti"

Blic pre 1 sat
"Putin želi..." Trampovo prvo oglašavanje o sastanku u Moskvi i nimalo ne deluje optimistično: "Videćemo šta će biti"

Sastanak je uključivao i Džareda Kušnera, koji je prvi put učestvovao u razgovorima sa Putinom On je naglasio da ''Putin želi da se rat završi''.

Sastanak specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom prošao je ''razumno dobro'', ali da ''ostaje da se vidi šta će biti dalje''. - Šta će izaći iz tog sastanka, ne mogu da vam kažem, jer je za tango potrebno dvoje - rekao je Tramp, javlja Rojters. Američki predsednik rekao je da ''Putin želi da se rat završi''. Ranije danas i Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner sastali su se sa Trampom i izvestili ga o
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp saznao dosad nepoznate detalje o pregovorima u Moskvi Sastao se sa svoja dva ključna čoveka: Obavešteni i Ukrajinci

Tramp saznao dosad nepoznate detalje o pregovorima u Moskvi Sastao se sa svoja dva ključna čoveka: Obavešteni i Ukrajinci

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaRojters

Svet, najnovije vesti »

(Video) Srušio se američki borbeni avion, snimljen trenutak pada: Pilot uspeo da se katapultira

(Video) Srušio se američki borbeni avion, snimljen trenutak pada: Pilot uspeo da se katapultira

Blic pre 16 minuta
Putin nikad neće potpisati mirovni sporazum?! Postoji samo jedna stvar koja može da ga zaustavi: "On je kao automobil bez…

Putin nikad neće potpisati mirovni sporazum?! Postoji samo jedna stvar koja može da ga zaustavi: "On je kao automobil bez kočnica"

Blic pre 46 minuta
Ogromna drama drma Belu kuću: Pale teške optužbe, spominje se i ratni zločin: Tramp se vadi, njegov blizak saradnik zagrmeo…

Ogromna drama drma Belu kuću: Pale teške optužbe, spominje se i ratni zločin: Tramp se vadi, njegov blizak saradnik zagrmeo: "Ma, napustio sam sobu!"

Blic pre 21 minuta
Pregovori se nastavljaju, Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

Pregovori se nastavljaju, Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

Blic pre 1 minut
U jeku kampanje protiv narkodilera iz Venecuele: Tramp pomilovao bivšeg predsednika Hondurasa, osuđenog zbog trgovine drogom

U jeku kampanje protiv narkodilera iz Venecuele: Tramp pomilovao bivšeg predsednika Hondurasa, osuđenog zbog trgovine drogom

Danas pre 46 minuta