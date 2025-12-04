"Putin želi..." Trampovo prvo oglašavanje o sastanku u Moskvi i nimalo ne deluje optimistično: "Videćemo šta će biti"

Sastanak je uključivao i Džareda Kušnera, koji je prvi put učestvovao u razgovorima sa Putinom On je naglasio da ''Putin želi da se rat završi''.

Sastanak specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom prošao je ''razumno dobro'', ali da ''ostaje da se vidi šta će biti dalje''. - Šta će izaći iz tog sastanka, ne mogu da vam kažem, jer je za tango potrebno dvoje - rekao je Tramp, javlja Rojters. Američki predsednik rekao je da ''Putin želi da se rat završi''. Ranije danas i Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner sastali su se sa Trampom i izvestili ga o