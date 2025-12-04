Kolumbijci proterali sektu u Ameriku! Neki članovi tog kulta su optuživani za otmicu dece i prisilno sklapanje brakova

Kolumbija je poslala u SAD 26 članova ultraortodoksne jevrejske sekte Lev Tahor, nakon što je utvrđeno da su prava neke od dece u grupi bila ugrožena, saopštile su danas kolumbijske vlasti.

Vlasti su uhapsile grupu u kojoj je bilo 17 dece i devet odraslih 22. novembra nakon upada u njihov hotel u Jaramalu, gradu na severozapadu Kolumbije. Zvaničnici zaduženi za imigraciju naveli su da su sva deca u grupi bila u pratnji bar jednog roditelja, ali da je petoro dece imalo američke i gvatemalske pasoše, za kojima su raspisana Interpolova žuta obaveštenja. Ova obaveštenja su globalni alarmi i izdaju se za osobe koje su prijavljene kao nestale ili one koje