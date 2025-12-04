Zelenski: Delegacija Ukrajine priprema se za predstojeće sastanke sa delegacijom SAD

Ukrajinska delegacija priprema se za sastanke u Sjedinjenim Američkim Državama sa predstavnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa, kako bi nastavila pregovore na osnovu rezultata sastanka američke i ruske delegacije u Moskvi, saopštio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. ''Sada svet definitivno oseća da postoji mogućnost da se rat okonča, a trenutna aktivnost u pregovorima mora biti potkrepljena pritiskom na Rusiju. Upravo od te