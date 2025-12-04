Putin: Ukrajinske vlasti saterale sebe u ćošak; mediji: Avion sa Zelenskim pratili nepoznati vojni dronovi

RTS pre 1 sat
Putin: Ukrajinske vlasti saterale sebe u ćošak; mediji: Avion sa Zelenskim pratili nepoznati vojni dronovi

Rat u Ukrajini – 1.380. dan. Ukrajinske vlasti su se praktično same doterale u ćošak svojom odlukom da danas nastave sukob, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin u intervjuu za Indija tudej. Avion ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog pratila su četiri drona vojnog kvaliteta pre nego što je sleteo na aerodrom u Dablinu u ponedeljak, prenose irski mediji pozivajući se na izvore. Specijalna jedinica "Duhovi" Glavne obaveštajne uprave Ukrajine pogodila je ruski lovac "mig 29" na Krimu. Ruske snage

Zelenski: Ukrajina nastavlja pregovore sa SAD o pravednom miru Ukrajinska delegacija će nastaviti pregovore u Sjedinjenim Državama kako bi razjasnila detalje sastanka predstavnika šefa Bele kuće Donalda Trampa u Rusiji i koordinirala dalje korake za postizanje pravednog mira, izjavio predsednik Volodimir Zelenski. "Naš zadatak je sada da dobijemo potpune informacije o tome šta je rečeno u Rusiji, koje je druge izgovore Putin (Vladimir) pronašao da produži rat i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi napreduju u Vovčansku; GUR objavio snimak – "Duhovi" pogodili ruski "mig 29" na Krimu

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi napreduju u Vovčansku; GUR objavio snimak – "Duhovi" pogodili ruski "mig 29" na Krimu

RTV pre 2 sata
Putin: EU druge kritikuje zbog uglja, a bez ruskog gasa i sama će ga koristiti za otvaranje elektrana

Putin: EU druge kritikuje zbog uglja, a bez ruskog gasa i sama će ga koristiti za otvaranje elektrana

Euronews pre 2 sata
"Duhovi" uništili MiG-29 i strateški radar: Ukrajinski dronovi probili rusku odbranu na Krimu (video)

"Duhovi" uništili MiG-29 i strateški radar: Ukrajinski dronovi probili rusku odbranu na Krimu (video)

Alo pre 2 sata
Putin: Bez ruskog gasa Evropa mora da otvori nuklearne i termoelektrane na ugalj

Putin: Bez ruskog gasa Evropa mora da otvori nuklearne i termoelektrane na ugalj

Politika pre 2 sata
Putin: Bez ruskog gasa Evropa će morati da otvori nuklearne i termoelektrane na ugalj

Putin: Bez ruskog gasa Evropa će morati da otvori nuklearne i termoelektrane na ugalj

RTV pre 3 sata
(Video) Ukrajinski dronovi probili rusku odbranu na Krimu "Duhovi" uništili MiG-29 i strateški radar

(Video) Ukrajinski dronovi probili rusku odbranu na Krimu "Duhovi" uništili MiG-29 i strateški radar

Blic pre 3 sata
Putin će 19. decembra održati svoju godišnju konferenciju za novinare

Putin će 19. decembra održati svoju godišnju konferenciju za novinare

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinPartizanNATOKreditiGuvernerEvropska UnijaSavet bezbednostiDmitrij MedvedevMoskvaUkrajinaAerodromKanadaEUIndijaVelika BritanijaTeroristički napadDimitrij MedvedevBela kućaRusijaNemačkaBelgijaEvropska komisijaKijevDronTurskaDonald TrampMiG 29HersonVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Već se zna ko će naslediti Trampa. Ovom čoveku podrška nenormalno raste, a mnogi zbog toga neće biti srećni

Već se zna ko će naslediti Trampa. Ovom čoveku podrška nenormalno raste, a mnogi zbog toga neće biti srećni

Blic pre 6 minuta
Pucao u suprugu, pa u njenu sestru? Užas u Međimurju, žene u kritičnom stanju

Pucao u suprugu, pa u njenu sestru? Užas u Međimurju, žene u kritičnom stanju

Blic pre 11 minuta
Putin smatra da su razgovori o Ukrajini sa Vašingtonom složeni, ali je potrebno uključiti se u njih

Putin smatra da su razgovori o Ukrajini sa Vašingtonom složeni, ali je potrebno uključiti se u njih

Danas pre 41 minuta
„Srpski Komarac-3“: Ovo su šest najinteresantnijih sistema naoružanja predstavljenih u Kairu

„Srpski Komarac-3“: Ovo su šest najinteresantnijih sistema naoružanja predstavljenih u Kairu

Danas pre 41 minuta
Budući češki premijer Babiš odriče se svoje poslovne imperije

Budući češki premijer Babiš odriče se svoje poslovne imperije

Danas pre 1 sat