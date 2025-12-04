Putin: EU druge kritikuje zbog uglja, a bez ruskog gasa i sama će ga koristiti za otvaranje elektrana

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da će bez jeftinog ruskog gasa evropske zemlje biti primorane da ponovo otvore svoje nuklearne i elektrane na ugalj, koje su zatvorene u okviru politike "zelene agende". "Zapravo, oni (na Zapadu) sami sebi stvaraju probleme.

Zatvaraju nuklearne elektrane, zatvaraju proizvodnju struje na ugalj – u osnovi, zatvaraju sve... A sada ponovo sve otvaraju jer nema jeftinog ruskog gasa – i sve se ponovo otvara, sva proizvodnja", naveo je Putin, objavljeno je u u saopštenju na sajtu Kremlja. Prema njegovim rečima, proizvodnja energije iz uglja u Evropi raste, tako da "nema smisla kritikovati druge zemlje zbog korišćenja uglja". Ruski lider je napomenuo da zemlje sa nedovoljnim ekonomskim