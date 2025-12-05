Panika u Americi, vojska izlazi na ulice! Sud doneo konačnu odluku

Tramp je pojačao prisustvo Nacionalne garde nakon pucnjave u blizini Bele kuće u novembru Odluka suda ukida prethodni nalog kojim se zahtevalo povlačenje trupa do 11. decembra Američki apelacioni sud doneo je pobedu predsedniku Donaldu Trampu u njegovim naporima da zadrži snage Nacionalne garde u Vašingtonu, zaustavljajući nalog nižeg suda kojim je trebalo da se raspoređivanje okonča u narednim danima. U pisanom nalogu, Američki žalbeni sud za Distrikt Kolumbija
