U sukobima meštana i kompanije za eksploataciju zlata na severu Avganistana četvoro poginulo

Kurir pre 0 minuta  |  Beta
U sukobima između lokalaca i radnika kompanije za eksploataciju zlata na severu Avganistana četiri osobe su poginule, a petoro je povređeno,saopštili su danas zvaničnici.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Abdul Matin Kane rekao je da je do nasilja došlo u okrugu Čah Ab u provinciji Tahar, pri čemu su poginula tri lokalna stanovnika i jedan zaposleni u kompaniji. Još pet osoba je ranjeno. Kane nije precizirao šta je izazvalo sukobe niti ko je vlasnik kompanije. U saopštenju je naveo da su uhapšena dva osumnjičena - jedan pripadnik obezbeđenja kompanije i jedan lokalni stanovnik - u vezi sa nasiljem. Dodao je da su
Kurir pre 0 minuta
