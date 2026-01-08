Praznično obraćanje predsednika donjeg doma parlamenta Češke Tomija Okamure, u kojem je izvredjao Ukrajinu i Ukrajince navelo je Čehe da demonstrativno šalju još više novca da se od njega kupi oružje i municija za Ukrajinu.

Okamura je rekao da je u Ukrajini na sceni korumpirana hunta, koja sebi od para čeških penzionera gradi zlatne klozete. "Njegove čudne izjave s jedne strane cene njegovi birači, a s druge, to izazove reakciju i mi to vidimo. Od obraćanja Okamure nije prošao dan da nam ljudi ne pošalju manje od 20.000 evra, što je za 100 odsto više dnevno nego prošle godine", izjavio je danas za češki portal 'Novinky' Martin Ondraček, koji je osnivač incijative Poklon za Putina.