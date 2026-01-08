Evakuisano 3.000 turista zbog požara u Patagoniji

Politika pre 1 sat
Evakuisano 3.000 turista zbog požara u Patagoniji

Guverner provincije Čubut Ignasio Tores je naveo da je najmanje jedan od požara posledica podmetanja i najavio nagradu od 50 miliona pezosa (oko 33.000 dolara) za informacije o krivcima

BUENOS AJRES – Argentinske vlasti evakuisale su oko 3.000 turista iz retko naseljenog patagonskog okruga koji je danima opustošen šumskim požarima u kojima su od ponedeljka izgorele hiljade hektara šume, saopštili su zvaničnici. Stotine vatrogasaca, uz podršku helikoptera i šest aviona radilo je na obuzdavanju plamena koje su rasplamsale visoke temperature, jaki vetrovi i teška suša, prenosi RFI. „Evakuisali smo više od 3.000 turista iz odmarališta na jezeru Puerto
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Tramp: Vojni budžet za 2027. godinu biće 1,5 biliona dolara

Tramp: Vojni budžet za 2027. godinu biće 1,5 biliona dolara

Politika pre 2 sata
Tramp doneo nove drastične mere za Venecuelu Kupovaće samo proizvode proizvedene u SAD: "Bićemo im glavni partner"

Tramp doneo nove drastične mere za Venecuelu Kupovaće samo proizvode proizvedene u SAD: "Bićemo im glavni partner"

Blic pre 3 sata
Srušio se helikopter na skijalištu u Rusiji: Ima mrtvih, let bio rizičan: Letelicom upravljao milioner?

Srušio se helikopter na skijalištu u Rusiji: Ima mrtvih, let bio rizičan: Letelicom upravljao milioner?

Blic pre 6 sati
Napeto u SAD nakon što je agent Imigracionog biroa ubio ženu: Nacionalna garda u pripravnosti, gradonačelnik Mineapolisa…

Napeto u SAD nakon što je agent Imigracionog biroa ubio ženu: Nacionalna garda u pripravnosti, gradonačelnik Mineapolisa pobesneo na federalne snage

Nova pre 1 dan
Drama na Atlantiku Amerikanci potvrdili da su zaplenili tanker koji je plovio pod ruskom zastavom Oglušili se o sva ruska…

Drama na Atlantiku Amerikanci potvrdili da su zaplenili tanker koji je plovio pod ruskom zastavom Oglušili se o sva ruska upozorenja

Dnevnik pre 1 dan
Trampove snage upale na ruski tanker

Trampove snage upale na ruski tanker

Telegraf pre 1 dan
Tramp povukao SAD iz 66 međunarodnih organizacija; Vojni budžet za 2027. godinu 1,5 biliona dolara

Tramp povukao SAD iz 66 međunarodnih organizacija; Vojni budžet za 2027. godinu 1,5 biliona dolara

RTV pre 3 sata

Ključne reči

GuvernerhelikopterpožarDolar

Svet, najnovije vesti »

U sukobima meštana i kompanije za eksploataciju zlata na severu Avganistana četvoro poginulo

U sukobima meštana i kompanije za eksploataciju zlata na severu Avganistana četvoro poginulo

Kurir pre 0 minuta
Visoki češki zvaničnik izvređao Ukrajinu i njene građane: Česi iz inata poslali još više novca za oružje Kijevu!

Visoki češki zvaničnik izvređao Ukrajinu i njene građane: Česi iz inata poslali još više novca za oružje Kijevu!

Kurir pre 55 minuta
Tramp povukao SAD iz 66 međunarodnih organizacija

Tramp povukao SAD iz 66 međunarodnih organizacija

Politika pre 1 sat
Evakuisano 3.000 turista zbog požara u Patagoniji

Evakuisano 3.000 turista zbog požara u Patagoniji

Politika pre 1 sat
Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Blic pre 2 sata