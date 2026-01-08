Evakuisano 3.000 turista zbog požara u Patagoniji

Guverner provincije Čubut Ignasio Tores je naveo da je najmanje jedan od požara posledica podmetanja i najavio nagradu od 50 miliona pezosa (oko 33.000 dolara) za informacije o krivcima

BUENOS AJRES – Argentinske vlasti evakuisale su oko 3.000 turista iz retko naseljenog patagonskog okruga koji je danima opustošen šumskim požarima u kojima su od ponedeljka izgorele hiljade hektara šume, saopštili su zvaničnici. Stotine vatrogasaca, uz podršku helikoptera i šest aviona radilo je na obuzdavanju plamena koje su rasplamsale visoke temperature, jaki vetrovi i teška suša, prenosi RFI. „Evakuisali smo više od 3.000 turista iz odmarališta na jezeru Puerto