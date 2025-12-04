Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Evropske zemlje trenutno rade na očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, izjavio je danas predsednik Finske Aleksander Stub u intervjuu za finski televizijski kanal MTV3 i dodao da bilo koji sporazum usmeren na okončanje borbi u Ukrajini verovatno neće ispuniti uslove neophodne za pravedan mir. "Međutim u stvarnosti, mir može biti dobar, loš ili oblik kompromisa", rekao je Stub. Finski predsednik, koji održava bliske veze sa