Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Kurir pre 16 minuta  |  Beta)
Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu
Evropske zemlje trenutno rade na očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, izjavio je danas predsednik Finske Aleksander Stub u intervjuu za finski televizijski kanal MTV3 i dodao da bilo koji sporazum usmeren na okončanje borbi u Ukrajini verovatno neće ispuniti uslove neophodne za pravedan mir. "Međutim u stvarnosti, mir može biti dobar, loš ili oblik kompromisa", rekao je Stub. Finski predsednik, koji održava bliske veze sa
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

NATO odgovorio na Putinove pretnje: Rusko ponašanje postalo izuzetno neodgovorno (video)

NATO odgovorio na Putinove pretnje: Rusko ponašanje postalo izuzetno neodgovorno (video)

Kurir pre 1 sat
UN uvojila rezoluciju i od Rusije se zahteva povratak ukrajinske dece

UN uvojila rezoluciju i od Rusije se zahteva povratak ukrajinske dece

Politika pre 2 sata
Stručnjaci u Americi upozoravaju –strožiji mehanizam za odobrenje vakcina rizičan

Stručnjaci u Americi upozoravaju –strožiji mehanizam za odobrenje vakcina rizičan

Politika pre 3 sata
Zelenski: Delegacija Ukrajine priprema se za predstojeće sastanke sa delegacijom SAD

Zelenski: Delegacija Ukrajine priprema se za predstojeće sastanke sa delegacijom SAD

Telegraf pre 2 sata
Od Rusije se zahteva povratak otete ukrajinske dece: Generalna skupština UN uvojila rezoluciju, Moskva da zaustavi prisilnu…

Od Rusije se zahteva povratak otete ukrajinske dece: Generalna skupština UN uvojila rezoluciju, Moskva da zaustavi prisilnu deportaciju

Kurir pre 3 sata
AP: Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

AP: Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

Politika pre 3 sata
Štajnmajer u poseti Velikoj Britaniji

Štajnmajer u poseti Velikoj Britaniji

Politika pre 3 sata

Ključne reči

NECUkrajinaVašingtonFinskaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Kurir pre 16 minuta
"Čekamo naređenje Putina za rat"! Kadirov: Sve bi se završilo veoma brzo

"Čekamo naređenje Putina za rat"! Kadirov: Sve bi se završilo veoma brzo

Kurir pre 1 sat
Najveći proizvođač krzna u Evropi pravi radikalan zaokret: Sve farme moraju biti zatvorene!

Najveći proizvođač krzna u Evropi pravi radikalan zaokret: Sve farme moraju biti zatvorene!

Kurir pre 1 sat
NATO odgovorio na Putinove pretnje: Rusko ponašanje postalo izuzetno neodgovorno (video)

NATO odgovorio na Putinove pretnje: Rusko ponašanje postalo izuzetno neodgovorno (video)

Kurir pre 1 sat
Japanska premijerka: Stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen

Japanska premijerka: Stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen

Kurir pre 1 sat