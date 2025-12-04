Bela kuća saopštila kada će biti održan sastanak Vitkofa i Umerova

Danas pre 16 minuta  |  Beta
Bela kuća saopštila kada će biti održan sastanak Vitkofa i Umerova

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof razgovaraće danas u Majamiju sa šefom ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost Rustemom Umerovim, saopštila je Bela kuća.

Sastanak se održava nakon što je Vitkof proveo skoro pet sati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi u utorak, na pregovorima za koje je Kremlj rekao da „nisu doveli do kompromisa“ o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su razgovori, kojima je prisustvovao i njegov zet Džared Kušner, bili „relativno dobri“, ali je dodao da je prerano reći šta će se desiti jer je „za tango potrebno dvoje“.
