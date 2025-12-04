Japanska premijerka: Stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen

Kurir pre 0 minuta  |  Beta)
Japanska premijerka: Stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen
Japanska premijerka Sanae Takaiči saopštila je danas da stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen, pozivajući se na zajedničku izjavu Japana i Kine iz 1972. prema kojoj Japan poštuje stav Kine o statusu Tajvana, piše hongkonški list Saut čajna morning post. "Osnovni stav japanske vlade u vezi sa Tajvanom ostaje onakav kakav je naveden u zajedničkoj izjavi Japana i Kine iz 1972. godine i nije bilo promena u tom stavu", rekla je Takaiči u japanskom parlamentu.
KinaJapanTajvan

