Japanska premijerka: Stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen

Japanska premijerka Sanae Takaiči saopštila je danas da stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen, pozivajući se na zajedničku izjavu Japana i Kine iz 1972. prema kojoj Japan poštuje stav Kine o statusu Tajvana, piše hongkonški list Saut čajna morning post. "Osnovni stav japanske vlade u vezi sa Tajvanom ostaje onakav kakav je naveden u zajedničkoj izjavi Japana i Kine iz 1972. godine i nije bilo promena u tom stavu", rekla je Takaiči u japanskom parlamentu. U