„Nisam kriv, i dalje sam predsednik Venecuele“: Maduro i njegova supruga pojavili se na sudu

Danas pre 7 sati  |  A.M.
„Nisam kriv, i dalje sam predsednik Venecuele“: Maduro i njegova supruga pojavili se na sudu

Venecuelanski lider Nikolas Maduro izjasnio se da nije kriv na svom prvom pojavljivanju na sudu u Njujorku, nakon što je uhvaćen u američkoj vojnoj operaciji.

Maduro, koji se suočava sa optužbama za trgovinu drogom i oružjem, rekao je sudiji da je „i dalje predsednik Venecuele“ i da „nije kriv ni za šta od onoga što se ovde pominje“. On je izjavio su optužbe „maska za imperijalističke planove za bogata nalazišta nafte u Venecueli“. Madurov advokat kaže da njegov klijent trenutno ne traži da bude pušten uz kauciju, ali da bi to mogao učiniti kasnije, prenosi BBC. Njegova supruga, Silija Flores, takođe se izjasnila da nije
