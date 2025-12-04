Putin nikad neće potpisati mirovni sporazum?! Postoji samo jedna stvar koja može da ga zaustavi: "On je kao automobil bez kočnica"

Blic pre 46 minuta
Putin nikad neće potpisati mirovni sporazum?! Postoji samo jedna stvar koja može da ga zaustavi: "On je kao automobil bez…
Ruski predsednik Vladimir Putin trenutno nije spreman na potpisivanje mirovnog sporazuma o Ukrajini Putin nastavlja sa oštrom retorikom prema Ukrajini i evropskim liderima, ističući vojnu inicijativu Rusije Šta nam najnovija runda diplomatskih razgovora o Ukrajini govori o raspoloženju i namerama ruskog predsednika Vladimira Putina? Za početak, da nije spreman da potpiše mirovni sporazum. Barem ne sada. A svakako ne sporazum (ili sporazume) koji su na stolu, navodi
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

"Postoji šansa..." Oglasio se Zelenski: Otkrio jednu stvar od koje sve zavisi

"Postoji šansa..." Oglasio se Zelenski: Otkrio jednu stvar od koje sve zavisi

Blic pre 1 sat
"Putin želi..." Trampovo prvo oglašavanje o sastanku u Moskvi i nimalo ne deluje optimistično: "Videćemo šta će biti"

"Putin želi..." Trampovo prvo oglašavanje o sastanku u Moskvi i nimalo ne deluje optimistično: "Videćemo šta će biti"

Blic pre 1 sat
Tramp saznao dosad nepoznate detalje o pregovorima u Moskvi Sastao se sa svoja dva ključna čoveka: Obavešteni i Ukrajinci

Tramp saznao dosad nepoznate detalje o pregovorima u Moskvi Sastao se sa svoja dva ključna čoveka: Obavešteni i Ukrajinci

Blic pre 1 sat
Koja su ograničenja NATO-a u slučaju rata sa Rusijom u Evropi?

Koja su ograničenja NATO-a u slučaju rata sa Rusijom u Evropi?

Danas pre 1 sat
„Putin ne želi ni Ukrajinu ni Evropu za pregovaračkim stolom“: Analiza razgovora Trampove delegacije sa ruskim predsednikom u…

„Putin ne želi ni Ukrajinu ni Evropu za pregovaračkim stolom“: Analiza razgovora Trampove delegacije sa ruskim predsednikom u Moskvi

Danas pre 2 sata
(Foto) Prvi znak da se Evropa sprema za rat sa Rusijom?! Najmoćniji štit na svetu stigao u NATO zemlju: Obara rakete iz svemira…

(Foto) Prvi znak da se Evropa sprema za rat sa Rusijom?! Najmoćniji štit na svetu stigao u NATO zemlju: Obara rakete iz svemira

Blic pre 2 sata
U novembru 249 mrtvih i 1.317 povređenih u napadima na civilnu infrastrukturu u Ukrajini i Rusiji

U novembru 249 mrtvih i 1.317 povređenih u napadima na civilnu infrastrukturu u Ukrajini i Rusiji

Danas pre 2 sata

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

(Video) Srušio se američki borbeni avion, snimljen trenutak pada: Pilot uspeo da se katapultira

(Video) Srušio se američki borbeni avion, snimljen trenutak pada: Pilot uspeo da se katapultira

Blic pre 16 minuta
Putin nikad neće potpisati mirovni sporazum?! Postoji samo jedna stvar koja može da ga zaustavi: "On je kao automobil bez…

Putin nikad neće potpisati mirovni sporazum?! Postoji samo jedna stvar koja može da ga zaustavi: "On je kao automobil bez kočnica"

Blic pre 46 minuta
Ogromna drama drma Belu kuću: Pale teške optužbe, spominje se i ratni zločin: Tramp se vadi, njegov blizak saradnik zagrmeo…

Ogromna drama drma Belu kuću: Pale teške optužbe, spominje se i ratni zločin: Tramp se vadi, njegov blizak saradnik zagrmeo: "Ma, napustio sam sobu!"

Blic pre 21 minuta
Pregovori se nastavljaju, Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

Pregovori se nastavljaju, Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

Blic pre 1 minut
U jeku kampanje protiv narkodilera iz Venecuele: Tramp pomilovao bivšeg predsednika Hondurasa, osuđenog zbog trgovine drogom

U jeku kampanje protiv narkodilera iz Venecuele: Tramp pomilovao bivšeg predsednika Hondurasa, osuđenog zbog trgovine drogom

Danas pre 46 minuta