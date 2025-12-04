Putin nikad neće potpisati mirovni sporazum?! Postoji samo jedna stvar koja može da ga zaustavi: "On je kao automobil bez kočnica"

Ruski predsednik Vladimir Putin trenutno nije spreman na potpisivanje mirovnog sporazuma o Ukrajini Putin nastavlja sa oštrom retorikom prema Ukrajini i evropskim liderima, ističući vojnu inicijativu Rusije Šta nam najnovija runda diplomatskih razgovora o Ukrajini govori o raspoloženju i namerama ruskog predsednika Vladimira Putina? Za početak, da nije spreman da potpiše mirovni sporazum. Barem ne sada. A svakako ne sporazum (ili sporazume) koji su na stolu, navodi