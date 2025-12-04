"Postoji šansa..." Oglasio se Zelenski: Otkrio jednu stvar od koje sve zavisi

Blic pre 4 sati
"Postoji šansa..." Oglasio se Zelenski: Otkrio jednu stvar od koje sve zavisi
Sastanci između delegacija Ukrajine, SAD-a i Rusije se fokusiraju na mirovni plan Američki izaslanik i savetnik predsednika informisali su Trampa i ukrajinsku stranu o sastanku sa Putinom Ukrajinska delegacija priprema se za sastanke u Sjedinjenim Američkim Državama sa predstavnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa, kako bi nastavila pregovore na osnovu rezultata sastanka američke i ruske delegacije u Moskvi, saopštio je danas ukrajinski
