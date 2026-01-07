Tramp: SAD će uvek biti tu za NATO, čak i ako saveznici ne budu tu za nas

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
Tramp: SAD će uvek biti tu za NATO, čak i ako saveznici ne budu tu za nas

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp uputio je danas niz kritika preko svoje društvene mreže Truth Social na račun američkih saveznika, rekavši da će Sjedinjene Američke Države uvek biti tu za NATO, čak iako saveznici ne budu tu za Ameriku.

On je takođe dodao da bi, da nije njega, Rusija sada imala čitavu teritoriju Ukrajine. Trampova želja da preuzme Grenland od Dandske dovela je ove nedelje do tenzija između SAD i evropskih članica NATO , pri čemu je danska premijerka čak upozorila da bi američka akcija preuzimanja tog ostrva značila kraj Saveza. Ja sam lično sam okončao osam ratova, a Norveška, članica NATO, je nepromišljeno odlučila da mi ne dodeli Nobelovu nagradu za mir. Ali to nije važno, ono
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Euronews pre 56 minuta
Rusija zahteva da SAD ne ometaju povratak posade ruskog broda „Marinera“ u domovinu

Rusija zahteva da SAD ne ometaju povratak posade ruskog broda „Marinera“ u domovinu

Sputnik pre 35 minuta
Dramatična dešavanja u Atlantiku: Tramp zaplenio ruski tanker, pa onda još jedan, oglasila se Moskva

Dramatična dešavanja u Atlantiku: Tramp zaplenio ruski tanker, pa onda još jedan, oglasila se Moskva

Pravda pre 56 minuta
Putinu se ovo neće svideti Vašington dao dva ultimatuma Venecueli: Sa ovim zemljama hitno moraju da prekinu saradnju

Putinu se ovo neće svideti Vašington dao dva ultimatuma Venecueli: Sa ovim zemljama hitno moraju da prekinu saradnju

Blic pre 16 minuta
Rusija besna zbog "kršenja prava mora": Sad zaplenile 2 tankera, tenzije rastu

Rusija besna zbog "kršenja prava mora": Sad zaplenile 2 tankera, tenzije rastu

Mondo pre 1 sat
SAD zaplenile dva naftna tankera povezana sa Venecuelom

SAD zaplenile dva naftna tankera povezana sa Venecuelom

Danas pre 5 minuta
Uživo Tramp načisto pobesneo: Da nije mene, Rusija bi imala celu Ukrajinu! Potom osuo paljbu po Dancima, a onda, ni krivim ni…

Uživo Tramp načisto pobesneo: Da nije mene, Rusija bi imala celu Ukrajinu! Potom osuo paljbu po Dancima, a onda, ni krivim ni dužnim, Norvežanima!

Kurir pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaVašingtonRusijaDanskaNobelova nagradaNobelova nagrada za mirGrenlandNorveškaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Američka vojska zaplenila dva tankera, jedan plovio pod ruskom zastavom

Američka vojska zaplenila dva tankera, jedan plovio pod ruskom zastavom

N1 Info pre 0 minuta
Babiš: Vojna akcija SAD na Grenlandu bi bila apsurdna

Babiš: Vojna akcija SAD na Grenlandu bi bila apsurdna

N1 Info pre 5 minuta
Tramp: SAD će uvek biti tu za NATO, čak i ako saveznici ne budu tu za nas

Tramp: SAD će uvek biti tu za NATO, čak i ako saveznici ne budu tu za nas

RTV pre 56 minuta
Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Euronews pre 56 minuta
Rusija zahteva da SAD ne ometaju povratak posade ruskog broda „Marinera“ u domovinu

Rusija zahteva da SAD ne ometaju povratak posade ruskog broda „Marinera“ u domovinu

Sputnik pre 35 minuta