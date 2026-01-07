Tramp: SAD će uvek biti tu za NATO, čak i ako saveznici ne budu tu za nas

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp uputio je danas niz kritika preko svoje društvene mreže Truth Social na račun američkih saveznika, rekavši da će Sjedinjene Američke Države uvek biti tu za NATO, čak iako saveznici ne budu tu za Ameriku.

On je takođe dodao da bi, da nije njega, Rusija sada imala čitavu teritoriju Ukrajine. Trampova želja da preuzme Grenland od Dandske dovela je ove nedelje do tenzija između SAD i evropskih članica NATO , pri čemu je danska premijerka čak upozorila da bi američka akcija preuzimanja tog ostrva značila kraj Saveza. Ja sam lično sam okončao osam ratova, a Norveška, članica NATO, je nepromišljeno odlučila da mi ne dodeli Nobelovu nagradu za mir. Ali to nije važno, ono