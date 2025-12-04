Ogromna drama drma Belu kuću: Pale teške optužbe, spominje se i ratni zločin: Tramp se vadi, njegov blizak saradnik zagrmeo: "Ma, napustio sam sobu!"

Pentagon negira deo izveštaja medija, ali nije demantovao da je drugi udar izvršen, dok javnost i politički lideri zahtevaju istragu o incidentu Pravni stručnjaci dovode u pitanje zakonitost drugog udara, ocenivši ga kao mogući prekršaj međunarodnih pravila o oružanim sukobima Ministar odbrane Sjedinjenih Država Pit Hegset branio se od optužbi da su SAD, u obračunu sa venecuelanskim brodovima osumnjičenim za krijumčarenje droge, počinile ratni zločin ili makar