Tramp obavešten o detaljima susreta s Putinom: Vitkof i Kušner predočili predsedniku SAD pojedinosti razgovora u Moskvi

Specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet američkog lidera, Džared Kušner, obavestili su predsednika SAD Donalda Trampa o rezultatima razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, javlja Rojters, pozivajući se na zvaničnika američke administracije.

Prema njegovim rečima, Vitkof i Kušner su obavestili“ američkog predsednika nakon razgovora sa Putinom u utorak. Ruski predsednik Vladimir Putin primio je u utorak uveče u Kremlju izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog predsednika, osnivača kompanije Affinity Partners, Džareda Kušnera. Rusku stranu predstavljali su pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom,