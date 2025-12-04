(Foto) Prvi znak da se Evropa sprema za rat sa Rusijom?! Najmoćniji štit na svetu stigao u NATO zemlju: Obara rakete iz svemira

Blic pre 10 sati
(Foto) Prvi znak da se Evropa sprema za rat sa Rusijom?! Najmoćniji štit na svetu stigao u NATO zemlju: Obara rakete iz svemira…

Sistem je dizajniran za presretanje balističkih raketa na velikim visinama i udaljenostima Ova integracija je odgovor na rastuće globalne pretnje i modernizaciju odbrane Nemačka postaje prva zemlja posle Izraela koja u svoju odbranu integriše protivraketni sistem "Arrow 3" (Strela 3).

Novi odbrambeni sistem ulazi u svoju prvu operativnu fazu 3. decembra 2025. Nemačke oružane snage imaju za cilj presretanje balističkih raketa već na prelazu ka svemiru. "Arrow 3" je dizajniran za neutralizaciju balističkih raketa koje napadaju sa velikih visina mnogo pre nego što ponovo uđu u Zemljinu atmosferu. Njegovo uvođenje smatra se direktnim odgovorom na rusku agresiju protiv Ukrajine i rastuću pretnju koju predstavljaju moderne rakete dugog dometa. "Arrow
Danas pre 25 minuta
BBC News pre 20 minuta
RTV pre 25 minuta
Sputnik pre 14 minuta
Danas pre 15 minuta
Danas pre 25 minuta