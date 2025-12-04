(Video) "Tata, prestani da bombarduješ Kijev" Novi skandal sa Putinovom tajnom ćerkom: "Tvoj otac je ubio mog brata"

Blic pre 5 sati
Novinar TSN-a, Dmitro Svjatenko, verbalno je napao navodnu Putinovu ćerku Svjatenko je prijavio tehničke poteškoće tokom intervjua, verovatno uzrokovane nosivim ometačem signala Ukrajinski Jutjub kanal TSN, koji postoji od 2012. godine i ima 5,78 miliona pretplatnika, objavio je u sredu video u kojem novinar TSN-a Dmitro Svjatenko tvrdi da je u Parizu upoznao navodnu ćerku ruskog predsednika Vladimira Putina, Elizavetu Krivonogih, objavio je ukrajinski novinski
Novinar u Parizu presreo navodnu Putinovu ćerku: "Hajde, zovi ga! Ubio mi je brata!"

Telegraf pre 42 minuta
