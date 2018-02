U Srbiji od danas ledeni dani

U većem delu zemlje danas će biti biti oblačno i veoma hladno, mestimično sa snegom, a samo na severu ujutro i pre podne malo do umereno oblačno i suvo. Duvaće slab do umeren vetar, koji će na severu i planinama povremeno biti jak. Najniža temperatura biće od minus devet do minus tri, a najviša od minus četiri do nule. U Beogradu će danas biti veoma hladno, ujutro malo do umereno oblačno i suvo, a od sredine dana se očekuje jače...