Bjelica - partija karijere! Stravičan pad Brauna i trijumf Golden Stejta u derbiju Zapada (video)

Juče Nikola Jokić, noćas Nemanja Bjelica! Srbi dva dana zaredom haraju NBA parketima. Krilni košarkaš Minesota Timbervulfsa u pružio je partiju karijere u porazu svog tima od Bostona (109:117) i pokazao još jednom da zaslužuje mnogo veću minutažu od one koju je dobijao pre povrede Džimija Batlera. Otkako je u problemu, Tom Tibodo ukazuje našem asu 30 plus minuta, a ovaj mu vraća onako kako to najbolje ume - opravdava epiptet jednog od...