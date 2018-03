Direktor Ikee: U planu nove investicije, posao za 400 ljudi

Lalić je za N1 rekao da u Ikei imaju poverenje u razvoj srpske ekonomije i da stoga žžele dodatno da investiraju i najavio izgradnju "retail" parka u naredne dve do dve i po godine. On procenjuje da će investicija biti vrednosti do 50 miliona evra, a da bi bilo zaposleno između 350 i 400 ljudi. "Ne bih o tome licitirao, konačna odluka jošš nije doneta iako sve deluje vrlo obećavajuće. Predstoji nam i put koji se tiče nabavljanja svih...