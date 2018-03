Video: Pet osoba poginulo u padu helikoptera u New Yorku

Eurocopter AS350 u kojem su se nalazili pilot i pet putnika pao je u East River, nedaleko od otoka Roosevelta.

Pet osoba poginulo je nakon što se u New Yorku u East River srušio helikopter sa šest osoba, navode zvaničnici. Glasnogovornik njujorške policije potvrdio je da je svih pet putnika poginulo, a da se pilot uspio spasiti. Savezna avijacijska uprava saopćila je da je oko 19 sati u vodi blizu sjevernog kraja otoka Roosevelta, okrenut prema gore, završio Eurocopter AS350....