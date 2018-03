Donald mora na pauzu: Biću tu za proslavu titule

Još ništa zvanično nije potvrđeno, ali sluti na to da će Crvena zvezda neko vreme igrati bez kapitena Mičela Donalda. Možda i do kraja sezone... Tako nešto je on sam nagovestio posle zdravstvenih problema koji su ga zadesili u petak. „Dobro sam, ništa strašno se nije dogodilo. Bio sam u bolnici na ispitivanjima i sve je u redu. Kod kuće sam, neću moći da treniram neko vreme, ali biću tu za proslavu titule“, rekao je Donald za Mondo....