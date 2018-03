Jeremić: Zapad hoće brzo rešenje na Kosovu, jer mu se taj problem smučio

Beta pre 2 sata

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "sprema pogubno rešenje za srpske interese" na Kosovu i da će pristati na potpisivanje sveobuhvatnog sporazuma Beograda i Prištine, koji bi omogućio da Kosovo i Metohija dobije stolicu u UN.

Jeremić je Sputnjiku rekao da je članstvo Kosova u UN bitno ne toliko samoj Prištini, koliko njenim saveznicima u međunarodnim krugovima, koji bi da "završe priču koja im se smučila", saopštila je Narodna stranka.



"Oni su 2008. godine mislili da će to vrlo brzo biti gotovo, a nije gotovo, i sada moraju da se viđajaju sa ljudima kao što su Ramuš Haradinaj, Vučić i Hašim Tači. To su ljudi sa kojima oni ne bi voleli da provode vreme osim ako ne moraju. Kada se to završi, reći će 'kuvajte se vi u vašim sokovima, ionako vas u narednim godinama nećemo primiti u bilo koji vid integracija, a služićete kao neka vrsta krajine, što ste i bili stotinama godina'", rekao je Jeremić.



Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, naveo je da se tako razmišlja u međunarodnim krugovima i da im je za to Vučić "idealan sagovornik".



"Kada bih im ja bio sagovornik, a verujem da će to postati realnost u ne tako dalekoj budućnosti, razgovarao bih na drugi način, svestan s jedne strane ne prevelike snage Srbije, ali s druge svestan i nekih komparativnih prednosti, uključujući i diplomatsko savezništvo sa državama koje nisu ’mačiji kašalj’, a podržavaju srpske stavove, kako bi se došlo do rešenja koje nije pogubno za srpske interese kao što je pogubno ovo koje nam sprema Vučić", rekao je Jeremić.



Jeremić je naveo da su Rusija i Kina, koje imaju pravo veta u Savetu bezbednosti UN, "za sada nepropusna brana" članstvu Kosova u UN i zato Zapad pritiska Beograd da potpiše sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, kako bi na osnovu tog potpisa Savetu mogao da predloži rezoluciju po kojoj bi Priština dobila stolicu u UN.



Jeremić je rekao da Zapad tvrdi da će evropska budućnost Srbije postati upitna ako ne potpiše taj sporazum, ali je ona objektivno vrlo upitna i ako ga potpiše, i ocenio da je reč o "apstraktnom konceptu" o kojem ne bi trebalo razgovarati na taj način.